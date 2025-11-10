Osmangazi'de Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87'nci yılında saygı, sevgi ve özlemle andı.

Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 87'nci yılında tüm yurtta olduğu gibi Osmangazi'de de özlemle anıldı. Belediye bahçesinde yer alan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte adeta hayat durdu.

Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, belediye personeli ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen törende, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı hep bir ağızdan coşkuyla okundu.

Anma töreni kapsamında Osmangazi Belediyesi hizmet binası, Türk bayraklarıyla donatıldı. Bayrak, Atatürk'e duyulan derin saygının simgesi olarak yarıya indirilirken, belediye çalışanları duygu dolu anlar yaşadı.

Tören sonunda ise Atatürk Defteri köşesinde katılımcılar, Atatürk'e olan sevgi, minnet ve özlemlerini dile getiren satırlar yazdı.