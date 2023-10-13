 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmaniye'de akaryakıt tankeriyle çarpışan araçta 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Osmaniye'de akaryakıt tankeriyle çarpışan araçta 4 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 13.10.2023 22:30

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, akaryakıt tankeriyle çarpışan hafif ticari araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, akaryakıt tankeriyle çarpışan ve düğün için Antalya'nın Alanya ilçesinden kente gelen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

AKARYAKIT TANKERİYLE ÇARPIŞTI

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bahçe- Nurdağı karayolu Kızlaç mevkisinde meydana geldi. Ökkeş Ceylan yönetimindeki 07 BHE 526 hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FV 7870 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı.

Akaryakıt Tankeriyle Çarpışan Araçta 4 Kişi Hayatını Kaybetti

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç içerisindeki Rabia Ceylan, Hüsne Ceylan, Merve Gülsoy ve Asmina Gülsoy'un yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Ceylan ile beraberindeki Ali Gülsoy ve Almina Gülsoy'u ise hastaneye kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan, hafif ticari araçta bulunanların düğün için Antalya'nın Alanya ilçesinden kente geldikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tanker sürücüsü gözaltına alındı.

Akaryakıt Tankeriyle Çarpışan Araçta 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

Antalya, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de akaryakıt tankeriyle çarpışan araçta 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
22:58 Trump, sosyal medya hesabından İsrail'e ve Netanyahu'ya desteğini gösterdi
22:35 Rakibi sahadan sildiler! U-21 Milli Takımı ilk galibiyetini aldı
21:50 Fransa'da maksimum güvenlik alarmı ilan edildi
21:52 Osmaniye'de akaryakıt tankeriyle çarpışan araçta 4 kişi hayatını kaybetti
21:30 En yakın rakibine iki kat fark attı! 2023'ün en çok kazananı Cristiano Ronaldo
21:26 İtalya'da neler oluyor! Bir futbolcu daha kendisine bahis oynamış
21:11 Sözleri çok konuşulmuştu! Galatasaray, Victor Nelsson için kararını verdi
21:07 İsrail ordusu, savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
20:47 Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesi, fosfor bombasıyla vuruldu
20:26 Evlilik dışı ilişkisinden kızları olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2023 23:23:25. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de akaryakıt tankeriyle çarpışan araçta 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement