CHP Milletvekili Yazgan: AKP İktidarı Devrilecek, Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacak - Son Dakika
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CHP Milletvekili Yazgan: AKP İktidarı Devrilecek, Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacak

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, siyasette yumuşama tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Devrilecekse AKP iktidarı devrilecek, Türkiye Cumhuriyeti ise ilelebet payidar kalacak. Ülkemiz için taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyarız ancak AKP için kılımız kıpırdamaz. CHP, kimsenin kurtarıcısı, payandası, stepnesi değildir, olamaz" dedi.

17.06.2024 18:08
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(ANKARA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, siyasette yumuşama tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Devrilecekse AKP iktidarı devrilecek, Türkiye Cumhuriyeti ise ilelebet payidar kalacak. Ülkemiz için taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyarız ancak AKP için kılımız kıpırdamaz. CHP, kimsenin kurtarıcısı, payandası, stepnesi değildir, olamaz" dedi.

CHP'li Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, "siyasette yumuşama" olarak da anılan sürecin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in girişimiyle başladığını anımsattı.

CHP'nin, başta emekçiler, işçiler, emekliler olmak üzere tüm kesimlerin haklarını savunmak için siyasetini sürdüreceğini, kutuplaşmayı engellemek için de makul zeminde siyasi partilerle görüşmeler yaptığını belirten Yazgan, şunları kaydetti:

"Ne Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, kültürel ve siyasi durumu açık yüreklilikle anlatmaktan geri duruyoruz ne de siyasi iktidarın ve küçük ortağının bundaki sorumluluğunu görmezden geliyoruz. Partimiz CHP'nin attığı adımlar, yalnızca eleştirmenin değil, yapıcı siyasetin de gereğidir. Yanlışları düzeltmek, ülkemizi Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışığında yeniden muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için yaptığımız çalışmaları kimse yanlışları üstlenmek, sorumluluğu muhalefete yıkmakla karıştırmasın. İktidarın sorumluluğunu üstlenmiyoruz. Siyaseten iktidar olmayı devlet olmakla karıştıran, siyasi ikballerini devletle birleştirmeye çalışanlara sesleniyoruz; devrilecekse AKP iktidarı devrilecek, Türkiye Cumhuriyeti ise ilelebet payidar kalacak. Ülkemiz için taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyarız ancak AKP için kılımız kıpırdamaz. CHP, kimsenin kurtarıcısı, payandası, stepnesi değildir, olamaz. Yurttaşlarımızın sorunlarını tüm çıplaklığıyla, sinmeden gündeme taşımaya, çözüm yollarını anlatmaya devam edeceğiz. 31 Mart'ta kendisine güvenerek CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yapan halkımıza güzel günler sözümüz var."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Yazgan: AKP İktidarı Devrilecek, Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacak - Son Dakika

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