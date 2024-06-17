Sarıyer\'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KISA SÜREDE YAYILDI

Ferahevler Mahallesi Fıstık Çamı Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 17.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.çevrede yoğun duman oluştu.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ MÜDAHELE EDİYOR

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.