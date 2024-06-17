İstanbul'un Sarıyer ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ferahevler Mahallesi Fıstık Çamı Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 17.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.çevrede yoğun duman oluştu.
Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor - Son Dakika
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