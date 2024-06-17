Sağlık Bakanı Koca, itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verilmesini paylaştı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verilmesini paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verilmesini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasına giden itfaiye aracına sürücülerin fermuar yöntemiyle yol verdiği anları paylaştı. Bakan Koca, bu yöntemin önemini vurgulayarak, kazada yaralanan iki kişinin Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldığını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

17.06.2024 21:49
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde trafik kazasına giden itfaiye aracına "fermuar" yöntemi ile yol verilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürücülerin itfaiye aracına "fermuar" yöntemiyle yolu açtığı anların videosuna da yer veren Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Fermuar yöntemiyle bu kez, kaza yerine giden itfaiye aracının önü açıldı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası sebebiyle alınan ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yoğun bayram trafiğinde araçlar itfaiyeye fermuar yöntemiyle yol verdi.

Ambulanslara yol verilmesi için kullanılmasını ısrarla vurguladığımız fermuar yönteminin yararını bir kez daha gördük. Kazada yaralanan ve ilk müdahalesi yapılan iki kişi Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılmış durumda. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

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