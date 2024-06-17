Herkes onu konuşuyor! Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Herkes onu konuşuyor! Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu

Herkes onu konuşuyor! Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden tek Türk hakem olan ve ilk kez böyle bir turnuvada görev alan Halil Umut Meler, düdük çaldığı Bel.ika Slovakya maçında verdiği kararlarla dikkat çekti. Meler'in Slovakya'ya 1-0 mağlup olan Belçika'da Romelu Luka'nın attığı 2 golü birden VAR incelemesinin ardından iptal etmesi maça damga vurdu.

17.06.2024 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Slovakya'ya 1-0 mağlup olarak başladı. Bu sonuç turnuvanın ilk süprizi olurken, müsabakayı yöneten Halil Umut Meler'in VAR incelemelerinin ardından Belçikalı Romelu Lukaku'nun 2 golünü birden iptal etmesi geceye damgasını vurdu.

Herkes onu konuşuyor! Halil Umut Meler, geceye damgasını vurdu

LUKAKU'NUN 2 GOLÜNÜ BİRDEN İPTAL ETTİ

Verdiği kararlarla maça damga vuran hakem Meler, Belçika'nın 57. dakikada Lukaku ile bulduğu golü VAR kontrolü sonrası ofsayt nedeniyle iptal etti. Belçikalı golcünün 86. dakikada attığı bir gol daha VAR'a takıldı. VAR'dan pozisyonu izleme uyarısı alarak pozisyonu izlemeye giden Halil Umut Meler, Belçikalı futbolcu Openda'nın gol öncesi topa elle müdahale ettiğini tespit etti ve bu golü de geçersiz saydı.

Herkes onu konuşuyor! Halil Umut Meler, geceye damgasını vurdu
Herkes onu konuşuyor! Halil Umut Meler, geceye damgasını vurdu

HALİL UMUT MELER'E TARİHİ GÖREV

Türkiye'yi 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil eden tek Türk hakem olan Halil Umut Meler, EURO 2024 E Grubu'nda oynanan Belçika- Slovakya karşılaşmasında düdük çaldı. İlk kez böyle bir turnuvada görev alan Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi, Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük oldu.

Halil Umut Meler, Romelu Lukaku, Slovakya, Türkiye, Belçika, İKA, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes onu konuşuyor! Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kemal Demir: Belçika forması sarı kırmızıya benzeyince Galatasaray maçında sandı herhalde kendini. Cimbom’a da tuhaf bir garezi vardı 6 12 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Hiç hatalı kararı olmadı. 2 1 Yanıtla
  • Kaho Kroyf: muhtemelen Türkiye şartları psikolojik açıdan tüm meslek gruplarını yıprattığı için doğru kararlar verme konusu bir problem haline geliyor 0 0 Yanıtla

21:55 Fitch Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 2,8’den 3,5’e çıkardı Fitch Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 2,8'den 3,5'e çıkardı
21:49 Sağlık Bakanı Koca, itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verilmesini paylaştı Sağlık Bakanı Koca, itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verilmesini paylaştı
20:43 On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu
19:52 Reuters’ın raporuna damga vurduk En çok okunan haber siteleri arasında sondakika.com ikinci, haberler.com yedinci oldu Reuters'ın raporuna damga vurduk! En çok okunan haber siteleri arasında sondakika.com ikinci, haberler.com yedinci oldu
18:09 CHP’li Yazgan’dan AK Parti için sert sözler: Kılımız kıpırdamaz CHP'li Yazgan'dan AK Parti için sert sözler: Kılımız kıpırdamaz
23:03 Herkes onu konuşuyor Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu Herkes onu konuşuyor! Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu
22:37 Salih Özcan’dan taraftarlara çağrı: Sarı Duvar, Kırmızı Duvar olsun Salih Özcan'dan taraftarlara çağrı: Sarı Duvar, Kırmızı Duvar olsun
21:53 Montella açıkladı Yıldız futbolcuyu Gürcistan maçında oynatmayacak Montella açıkladı! Yıldız futbolcuyu Gürcistan maçında oynatmayacak
20:39 EURO 2024’te ilk sürpriz Slovakya, Belçika’yı 1-0 yendi EURO 2024'te ilk sürpriz! Slovakya, Belçika'yı 1-0 yendi
19:44 Sinan Ateş cinayetinden yargılanan Tolgahan Demirbaş’ın yeni ifade görüntüsü Önce reddetti, sonra kabul etti Sinan Ateş cinayetinden yargılanan Tolgahan Demirbaş'ın yeni ifade görüntüsü! Önce reddetti, sonra kabul etti
19:42 Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu’nun büyük bir hayranım Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranım
18:58 Bursaspor’un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu
18:38 Formayı bile giydirdiler Trabzonspor’dan iki transfer birden Formayı bile giydirdiler! Trabzonspor'dan iki transfer birden
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 23:34:37. #1.12#
SON DAKİKA: Herkes onu konuşuyor! Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement