OSMANİYE'DE DAĞ ETEKLERİNE HAYVANLAR İÇİN YEM BIRAKILDI - Son Dakika

OSMANİYE'nin Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için bin 100 rakımlı dağ eteklerine yem bırakıldı.

Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şubesi ekiplerince, zorlu kış şartları ve yoğun kar yağışı sonrasında kar kalınlığının artması sonucu yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yönelik besleme faaliyetleri sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Bahçe DKMP Şefliği ve Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği koordinasyonunda, Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı'nın da katılımlarıyla yaban hayatının beslenmesine yönelik yemleme faaliyeti gerçekleştirildi.

Bahçe ve Hasanbeyli İlçesi Gökçedağ Devlet Avlağı mevkilerindeki bin 100 rakımlı dağ eteklerine 290 kilo pazar artığı, 630 kilo balya saman, 370 kilo kemikli et ve sakatat artığı, yaklaşık 110 kilo bayat ekmek ve 200 kilo buğday olmak üzere toplam bin 600 kilo yem doğaya bırakıldı. Yiyecekler, arazi araçları ile belirli noktalara getirildi, ardından kar kalınlığı yer yer 60 santimi aşan bölgelere elde taşınarak yaban hayvanlarının beslenmesi için bırakıldı.

Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaş, ilçede yoğun kar yağışı altında yiyeceğe ulaşmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yiyeceklerini ulaştırmak için arazide olduklarını söyledi. Kaymakam Kayabaşı, 'Zor şartlar altında, hem insanlarımıza, hem sokaktaki hayvanlarımıza hem de yabani hayatta bulunan canlılarımıza ulaşmaya çalışıyoruz' dedi.