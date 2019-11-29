Osmaniye'de emekli ve göreve başlayan öğretmenler panelde bir araya geldi

Osmaniye il ve ilçelerinde göreve başlayan 88 öğretmen, Düziçi ilçesinde düzenlenen "Geçmişten Geleceğe öğretmenlik mesleği kod aktarımı" panelinde emekli öğretmenlerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Düziçi Kültür Merkezinde düzenlenen panelde, her zaman nitelikli öğretmen yetiştirmeye çalışıldığını, dönemin Düziçi Köy Enstitüsü'nün Cumhuriyet döneminde öğretmen yetiştirme tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Panel aracılığıyla meslek büyükleri ve mesleğe yeni başlayanları bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Albak, şunları söyledi:

"Onlar ile sizin aranızda bir köprü olmak istedik. Hepimiz mesleğe ilk başladığımızda çeşitli kaygılar korkular yaşıyoruz fakat bunun bir devamlılığı bir sürekliliği var. Sizler 2040'lardaki meslek hayatına başlayacak öğrencileri yetiştirme noktasındaki bir nesilsiniz. Sizden önceki ve sizleri, bizleri yetiştiren büyüklerimiz burada. Onların tecrübelerini, mesleğe bakış açılarını görmek ve birlikte etkileşim içinde olmak için buradayız."

Konuşmaların ardından Gaziantep Üniversitesi emekli öğretim üyesi Hikmet Yıldırım Celkan idaresinde emekli öğretmenler Fahri Kuyulu, Ahmet Kahraman, Mehmet Vural ve Süheyda Altıntaş katılımıyla panel gerçekleşti.