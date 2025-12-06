Mutfak tüpleri birbiri ardına patladı! Osmaniye\'de yangın 3 saatte zor söndürüldü

Osmaniye'de tek katlı evde çıkan yangında içeride depolanan mutfak tüpleri nedeniyle patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında patlama anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Yeniköy köyü Tecirli yolu mezarlık bitişiğindeki mutfak tüpü satışının yapıldığı müstakil evde çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

TÜPLER ARKA ARKAYA PATLADI

Ekiplerin söndürme çalışması sırasında içeride depolanan tüpler nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, 5 itfaiye ekibinin yaklaşık üç saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması can kaybının önüne geçerken, patlamalar nedeniyle binanın çatısının çöktüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni belirlemek için inceleme başlatıldı.