Osmaniye'de otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

- Osmaniye'de otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki otomobilin sulama kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli ilçesi Sumbas yolu üzerinde bulunan bir suluma kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 01 DN 039 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Otomobil kanalda ter dönerken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların sulama kanalına girmesi sonucu çıkarılan yaralılar kaza yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.