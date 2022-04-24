Osmaniye'de otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

24.04.2022 17:29

- Osmaniye'de otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki otomobilin sulama kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi yaralandı.

- Osmaniye'de otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki otomobilin sulama kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli ilçesi Sumbas yolu üzerinde bulunan bir suluma kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 01 DN 039 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Otomobil kanalda ter dönerken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların sulama kanalına girmesi sonucu çıkarılan yaralılar kaza yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Osmaniye'de otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Osmaniye'de otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Osmaniye'de otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

YORUMLAR
500
Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı KİLİS'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ SULAMA KANALINA UÇTU 4 ÖLÜ, 3 YARALI KİLİS'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ SULAMA KANALINA UÇTU 4 ÖLÜ, 3 YARALI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:29 Sakaryaspor'un, 1. Lig özlemi sona erdi! Tuncay Şanlı yönetiminde önemli başarı
17:27 6'lı masa bugün 3. kez bir araya gelecek! Saadet, Gelecek ve DEVA'nın oyu ne kadar etkili?
17:21 Psikolog Esra Ezmeci'ye takipçisinden şaşırtan itiraf: Doktorumla muayene sırasında öpüştük
17:19 Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, İngiliz devine imza atmaya hazırlanıyor! İşte tarihe geçecek teklif
16:53 Uğurcan Çakır, hesap makinesi paylaşımıyla taraftarı mest etti!
14:49 Mardin'de yaşayan ve yurt dışından gelen Süryaniler 2 yılın ardından Paskalya Bayramı'nı kutladı!
16:25 HDP'li Paylan'nın kanun teklifine Fahrettin Altun'dan sert tepki: Gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir
16:22 Şanlıurfa'da zabıta aracına kilitlenen küçük çocuğun bağırışı sosyal medyada gündem oldu! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı!
15:39 AK Parti'nin kendi yaptırdığı anket sonuçları paylaşıldı: Partinin yüzde 36'nın altına düşmediği belirtildi
15:37 İftar programına Cemal Enginyurt ile AK Partili vekil Hacı Turan'ın tartışması damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 17:56:29. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement