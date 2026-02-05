Osmaniye'de Pırasada Zarar Çığı

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pırasa üreticileri fiyatlardan dert yandı. Ürettikleri pırasayı maliyetine sattıklarını ifade eden Kemal Kurt, "Pırasanın maliyeti 20 lira, 20 liraya satıyoruz. Masrafını çıkarmak için devam ediyoruz. Burası 20 dönüm. Gübresi var, zehiri var, tarla icarı var, su parası var, ekmesi var, çetili var, ameliyesi var, hepsi, her şey masraf. Nasıl ekeceğiz ki bir daha? Bu sene para kazanamazsak gelecek sene ekemeyiz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Harkaçtığı köyünde pırasa üreten Kemal Kurt, pırasanın kilo maliyetinin 20 liraya çıktığını, aynı fiyata sattıkları için zararına üretim yaptıklarını söyledi. Artan gübre, ilaç, su, işçilik ve kira giderleriyle üreticinin ayakta durmakta zorlandığını belirten Kurt, bu yıl para kazanamazlarsa gelecek yıl ekim yapamayacaklarını ifade etti.

Çiftçi Kemal Kurt, şunları söyledi:

"Bu sene pırasaların tadı yok. Kilosu on liradan başladı, 14 lira, 16 lira, 20 liraya kadar çıktık. Bugünlerde hava yağışlı böyle gidiyor. 20 lira pırasanın kilo maliyeti. 20 lira maliyeti var, 25-30 liradan gidecek de para kazanıyoruz diyeceğiz. Bu yağmurda çamurda böyle rezil oluyoruz baksanıza izlere, 2-3 tane motorla zor çıkıyoruz. Pırasanın maliyeti 20 lira, 20 liraya satıyoruz. Masrafını çıkarmak için devam ediyoruz. Burası yirmi dönüm. Gübresi var, zehiri var, tarla icari var, su parası var, ekmesi var, çetili var, ameliyesi var, hepsi, her şey masraf. Nasıl ekeceğiz ki bir daha? Bu sene para kazanamazsak gelecek sene ekemeyiz."

"Maliyet arttı, mal para etmiyor, alıcısı yok"

İşçi elçisi ve tarla işçisi Nuri Sağlam ise şöyle konuştu:

"15 seneden beri biz bu işi yapıyoruz. İlk defa bu sene böyle bu çiftçi çöktü. Maliyet arttı, mal para etmiyor, alıcısı yok. Ne kadar ucuz olursa alıcısı da yok. Ameliyenin yevmiyesi de hiç artmadı, ameliye de yevmiyeden muzdarip. Ben elçiyim 15 seneden beri, çok sıkıntıdayız, hem ameliye, hem çiftçi. Devlet hiç bize bakmıyor, selam vermiyor, 'nerede kaldın' diye hiç sormuyor, ne olacak bu işin sonu? Çiftçinin sonu bu sene adam 50 dönüm ekiyorsa yeni sene 10 dönüm eker, ekemez ki."

"Mücadele etmeye devam ediyoruz"

Tarla işçisi Bekir Adaklı ise geçinemediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Günlük pırasa yevmiyesine geliyoruz. Bu sene çiftçi 50 dönüm eker para etmezse, gelecek sene 30 dönüm eker. Bizim açımızdan da yevmiyemiz biraz zayıflar. Çiftçi de kazansın biz de kazanalım ama hepsi işte birbirine ulalı, bileşik. Çiftçinin hali bu sene 50 dönüm eker, yeni sene 20 dönüm eker. Millet her sene üç ay işe gidiyorsa, bir aya düşer. Ben kendi açımdan diyorum mesela altı baş nüfusum, aldığımız bir veya bir buçuk yevmiye, bunu 6 kişiye böldüğüm zaman kişi başına ne olacak günlük 150 lira veya 200 lira onu ben yiyorum. Bir de sigorta yatıyorum ben kendi adıma. Mücadele etmeye devam ediyoruz."