Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Selin Vurduğu 9 Köy Sular Altında Kaldı

Osmaniye'de Selin Vurduğu 9 Köy Sular Altında Kaldı

2 dakika önce

- Osmaniye'de selin vurduğu 9 köy sular altında kaldı Kadirli ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış sel ve su taşkınlarına neden olduOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış sel ve su taşkınlarının yaşanmasına neden oldu.

- Osmaniye'de selin vurduğu 9 köy sular altında kaldı
Kadirli ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış sel ve su taşkınlarının yaşanmasına neden oldu. Selin vurduğu 9 köy sular altında kaldı.
Kadirli ilçesinde sağanak yağış hayatı felç etti. Gece boyunca devam eden etkili yağış sonrası ilçeye bağlı ovaköyleri olan Azaplı, Hardallık, Akköprü, Aydınlar, Tozlu, Hacıhaliloğlu, Çaygeçit, Dedefakılı, Çınar köyleri sel ve su taşkınları yaşandı. Azaplı ve Çınar köyü ile ulaşım bağlantısı kesilirken yer yer 1 metreyi bulan sel sularında mahsur kalanlar Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Sel suları binlerce dönüm tarım arazisini de sular altında bıraktı. Selin vurduğu köylerde evleri ve ahırları su basarken bazı hayvanların da telef olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:38 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin

Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var Ablasının Boğazını Kesip Evi Ateşe Veren Cani Kardeş, Yakayı Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 12:40:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Selin Vurduğu 9 Köy Sular Altında Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]