Osmaniye'deki Depremzedelerin Zor Durumu
Osmaniye'deki Depremzedelerin Zor Durumu

28.01.2026 13:41
CHP Kadın Kolları Başkanı Kaya, konteyner kentte yaşayan depremzedeleri ziyaret etti, sıkıntıları dinledi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya memleketi Osmaniye'de depremzedelerin kaldığı konteyner kenti ziyaret etti. Konteynerde yaşayan depremzede, "Elektrik kesik, su kesik. Ne yapabilirim kadın başıma? Bizim Türkiye niye böyle? Bizim insanımız neden böyle birbirini eziyorlar? Gelirim yok, komşularım getiriyor. Söylemeye gerçekten utanıyorum. İmkanımız olsa burada kim durur?" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Osmaniye'de konteyner kentte yaşayan depremzedeleri ziyaret etti

Depremzede bir yurattaş bu sırada Kaya'ya şunları söyledi:

"Elektrik kesik, su kesik. Ne yapabilirim kadın başıma, ne yapayım? Bizim Türkiye niye böyle? Bizim insanımız neden böyle birbirini eziyorlar? Ezmek zorundalar mı? İnsanoğluyuz ya. Hepimiz insanız, hepimiz kardeşiz. Ben ne yaptım bunlara? Bir kişiyim ya, bir kişi. Korkumdan çocuğumu, kızımı, torunum getirmiyorum yanıma. Bakacak gücüm yok. Ne yapabilirim? Gelirim yok. Komşularım getiriyor, söylemeye gerçekten utanıyorum. İmkanımız olsa burada kim durur. İnsan eziliyor burada?" dedi.

Başka bir depremzede ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sitemde bulunurak, şunları kaydetti:

"Benim ülkemde herkes barındı, barındırdık. Ama kendi depremzedesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendi memleketini deprem bölgesi olmaktan çıkarttırdı. Memleketine sahip bile çıkmıyor. Burada dul olan var, kocası ölen, cezaevinde olan var. Ev kirası olmuş 15 bin lira. Ne yapsın bu millet? Emekçiyiz. Şimdi altın tastan su içenler, hepimiz aynı yere gideceğiz. Onlar o altından mezara mı girecek?"

Bir başka depremzede ise imkansızlık nedeniyle konteynerde kaldıklarını anlatarak, "İmkanı olan burada durur mu? Benim imkanım olsa bir dakika durmam burda. Devletin imkanı mı yok? Hani yapacaktı? Hani TOKİ'den ev verecekti?" diye sordu.

Kaynak: ANKA

Osmaniye

Son Dakika Yerel Osmaniye'deki Depremzedelerin Zor Durumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

