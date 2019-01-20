Son Dakika Haberleri: Osmaniye'deki Sağanak ve Heyelan

Osmaniye'deki Sağanak ve Heyelan

1 saat önce

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli ilçesindeki sağanağın ardından yaşanan sel ve heyelandan zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Osmaniye'deki Sağanak ve Heyelan, System.String[]
AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli ilçesindeki sağanağın ardından yaşanan sel ve heyelandan zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan ve kurum yetkilileriyle birlikte sel ve heyelandan etkilenen Azaplı, Hardallık, Halitağalar ve Aydınlar köylerini ziyaret etti.

Burada, sağanak nedeniyle zarar gören ev ve ekili alanları inceleyen Durmuşoğlu, köylülerle de bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Devletin, her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu dile getiren Durmuşoğlu, şöyle konuştu:

"Biz, Kaymakamlık, DSİ ve sulama birliğinden arkadaşlarımla ekip olarak buradayız. Afete maruz kalan vatandaşlarımızın zararını ziyanını karşılamak için devlet olarak yanınızdayız. Bu zararı telafi etmek için gereken adımları atıyoruz. Bu bir afettir. Allah'tan gelen bir şeydir ama biz devlet olarak yaralarınızı sarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, müsterih olun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:54 Kaynak: AA

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