Son dakika haber: OSMANİYE- Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: OSMANİYE- Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı

25.06.2022 12:33

Son dakika haberleri... Osmaniye ve Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 15'i tutuklandı.

Osmaniye ve Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22 Haziran'da 15 kişinin yakalandığı operasyon kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 15'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, 22 Haziran'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik Osmaniye ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda 167,23 gram sentetik uyuşturucu, 19 gram eroin, 328 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirilmiş, 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Son dakika haber: Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 8'i tutuklandı Son dakika haber: Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 8'i tutuklandı Son dakika haberi | Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonuna 15 tutuklama Son dakika haberi | Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonuna 15 tutuklama
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: OSMANİYE- Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber: OSMANİYE- Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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