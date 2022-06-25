Polis, 22 Haziran'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik Osmaniye ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda 167,23 gram sentetik uyuşturucu, 19 gram eroin, 328 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirilmiş, 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: OSMANİYE- Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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