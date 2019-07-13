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Osmaniye protokolünden 15 Temmuz şiir dinletisi

2 saat önce

Osmaniye protokolünden 15 Temmuz şiir dinletisiOSMANİYE Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 'şiir şinletisi' programı düzenlendi.

Osmaniye protokolünden 15 Temmuz şiir dinletisi
OSMANİYE Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 'şiir şinletisi' programı düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterildi. Programda ilk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun, Şair Mehmet Akif Ersoy'un 'Zulmü alkışlayamam' adlı şiirini okudu. Şiir dinletisinde sahneye çıkanlara, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi korosu da sazlarıyla eşlik etti. Daha sonra ise Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Memleket istiyorum' adlı şiirini, Belediye Başkanı Kadir Kara, Şair Sezai Karakoç'un 'Sürgün ülkeden başkentler başkentine' adlı şiirini, Cumhuriyet Savcısı Tuğçe Rabia Gözen, Şair Arif Nihat Asya'nın 'Şehitler tepesi boş değil' adlı şirini ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne ise Şair Turgut Uyar'ın 'Türkiye'm' adlı şiirini seslendirdi. Programın sonunda ise Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Şair Bestami Yazğan'ın '15 Temmuz Destanı' adlı şiirini okudu. Müdür Okumuş salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı. Ezgi ve ilahi sanatçısı Yusuf Karaburç ise seslendirdiği eserlerle programa renk kattı. Şiir dinletisi programı, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi korosunun söylediği 'Osmaniyelim' adlı eserle sona erdi.
Osmaniye protokolünden 15 Temmuz şiir dinletisi
Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:46 Kaynak: DHA
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