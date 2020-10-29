Son dakika: Türk-Alman ittifakının anısına yaptırılan asırlık köprü turizme kazandırılacak - Son Dakika

Bartın'ın Ulus ilçesinde, Osmanlı-Alman ittifakı anısına Almanya tarafından yaptırılan, koruma altındaki 5 kemerli 116 yıllık Yenihan Köprüsü, restore edilerek turizme kazandırılacak.

Abdipaşa beldesine 2 kilometre uzaklıktaki Yenihan Mahallesi Çubuklu Deresi üzerine inşa edilen köprü, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından koruma altına alınarak kültürel miras olarak tescillendi.

Beş kemerli olarak kesme taştan inşa edilen ve orta kemeri üzerinde "İnşallah" yazılı kitabe bulunan tarihi köprü, büyük sel felaketlerinde ayakta kalmayı başardı.

50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki köprü, sadece yaya geçişleri için kullanılıyor.

"Köprünün restore edilmesi bölge turizmine de katkı sağlayacaktır"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç, AA muhabirine, Bartın- Karabük kara yolunda yer alan Yenihan Köprüsü'nün, 1980 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından tescil edilerek taşınmaz kültür varlıkları envanterine alındığını söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığınca ülkenin birçok noktasında tarihi köprülerde restorasyon çalışması yürütüldüğünü ve Yenihan Köprüsü ile ilgili de planlanma yapılmasının sevindirici olduğunu belirten Karakoç, şöyle devam etti:

"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun ilgili maddesine göre, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasını sağlama ve denetim görevi Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir. Bu kapsamda, Yenihan Köprüsü ve diğer kültür varlıklarımızın mutat kontrol ve denetimleri Amasra Müzesi uzman personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Bölgenin önemli değerlerinden biri olan köprüde restorasyon çalışması yapılması, bölge turizmine de katkı sağlayacaktır. Safranbolu ve Amasra ilçeleri yol güzergahı arasında bulunan köprü, her iki turizm ilçesini ziyaret edenler için de bir uğrak noktası olacaktır."

"Restorasyon uygulama projeleri hazırlandı"

Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği Başkanı Satı Lütfi Okçu da ilçedeki en önemli kültürel değerlerden birinin Yenihan Köprüsü olduğunu aktardı.

Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinden edindikleri bilgiye göre köprünün, 116 yıl önce Osmanlı Devleti ile Almanya arasındaki ittifakın nişanesi olarak Almanlar tarafından inşa edildiğini anlatan Okçu, şunları kaydetti:

"O dönem Alman hükümeti tarafından yapılan 3 köprü var ve bu köprülerden en ihtişamlı olanı Yenihan Köprüsü'dür. Diğer köprüler de yine aynı bölgede yer alan Çanakçılar ve Celali köprüleridir. Bu köprü, kesme taş bloklar kullanılarak yapılmıştır. Köprünün en büyük özelliği de İpek Yolu, yani ticaret yolu üzerinde olmasıdır. 1900'lü yıllarda Karabük ve Kastamonu üzerinden gelen başta orman emvali ve deri olmak üzere ticari ürünler bu köprüler kullanılarak Bartın Boğazı'na, buradan da İstanbul'a götürülüyor, oradan yurt dışına sevk ediliyordu."

Okçu, dernek olarak köprünün restorasyonunun yapılması için girişimde bulunduklarını ve Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tarihi Köprüler Şube Müdürlüğüne başvurduklarını ifade etti.

Başvuruda, köprünün tarihi değerinden bahsettiklerini ve restorasyonunun yapılması için talepte bulunduklarını dile getiren Okçu, "Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı tarafından restorasyon uygulama projelerinin hazırlandığı ve Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmasının ardından onarımının yapılacağı bildirildi. Bu köprünün restorasyonunun yapılması büyük önem arz etmektedir. Çünkü bölgede bu yapıyla bütün olarak değerlendirilebilecek değirmen, han, türbe gibi kültür varlıkları da var." dedi.

"Gelin damat çekimleri için de geliyorlar"

Yenihan Mahallesi sakinlerinden Fatma Üngördü ise köprünün belde için büyük bir değer olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Buraya gelin damat çekimleri için de geliyorlar. Geçmiş yıllarda burada çok büyük sellere şahit olduk, evler, köprü su altında kaldı ama köprüye bir zarar gelmedi. İncelediğiniz zaman köprü yapımında kullanılan taşlar da kale taşı gibi büyük. 100 yıl önce bu köprü bu kadar sağlam nasıl yapılmış şaşırıyoruz."