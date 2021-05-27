Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi Kanal D'de

Yönetmen koltuğuna Emre Şahin'in oturduğu, senaryosunu Kelly McPherson'ın kaleme aldığı dizide, Cem Yiğit Üzümoğlu, Fatih Sultan Mehmet'i canlandırıyor. Kadroda ayrıca Tuba Büyüküstün, Damla Sönmez, Osman Sonant, Birkan Sokullu, Ushan Çakır ve Selim Bayraktar gibi oyuncular yer alıyor.

29 Mayıs Cumartesi akşamı ilk bölümünün ekrana geleceği dizinin konusu ise şöyle;

Yıl 1451'dir. 2. Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni sultanı olur. En büyük hedefi İstanbul'u almaktır. Mehmet, dünyanın o zamana dek gördüğü en büyük topları inşa eder ve 80 bin kişilik bir ordu kurar. Mehmet'in komutasındaki toplar, bin yıllık tarihi surları top ateşi yağmuruna tutar. Bu esnada Bizanslılar ve Osmanlılılar arasında destansı bir çarpışma yaşanır. Üç hafta süren kuşatma sonucunda giderek artan kayıplar Mehmet'i Haliç'e girmek için daha önce hiç düşünülmemiş bir plan yapmaya sürükler. 70 parça Osmanlı savaş gemisini binlerce kişinin ve öküzlerin gücüyle gece yarısında Haliç'e indirmek üzere çalışmalar başlar. Bunun sonucunda Osmanlı hem karadan hem de Haliç'in içinden kuşatma yapar. ve 29 Mayıs 1453 sabahı büyük saldırı başlar…

Yayın Tarihi : 29 Mayıs Cumartesi/ 2021

Yayın Saati : 22.00