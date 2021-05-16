Osmanlı'nın en büyük hadis medresesinin önünden İsrail'e seslendiler - Son Dakika

Edirne'de Osmanlı'nın en büyük hadis medreselerinden 2. Murat'ın yaptırdığı Dar'ül Hadis Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinli Müslümanlara saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinli Müslümanlara saldırılarını protesto etmek isteyen onlarca kişi, Edirne'de bulunan Osmanlı'nın en büyük hadis medreselerinden 2. Murat'ın yaptırdığı Dar'ül Hadis Camisi önünde bir araya geldi. Türk ve Filistin bayrakları açan Edirneli vatandaşlar, "Özgür Mescidi Aksa, özgür Filistin yaşasın" sloganları atıp basın açıklaması gerçekleştirdi.

"SALDIRILARIN ŞİDDETİ GİDEREK ARTIYOR"

"İkinci kıblemiz, harem-i şerif, Mescid-i Aksa ve Kudüs-i Şerif'e yönelik terör devleti katil İsrail'in saldırılarını takip ediyoruz" diyen Edirneli vatandaşlardan Müjdat Kahve, Gazze'ye Dünya'nın gözü önünde yapılan saldırıların şiddetinin giderek arttırdığını söyledi.

"BU VAHŞETİ VE ZULMÜ VE TERÖRÜ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Gazze'ye yapılan katliam ve vahşetin kabul edilemeyeceğini söyleyen Kahve, "Bu tarihi bilerek ve bugün yaşananları da görerek ve bilerek sessiz kalmak vahşi Siyonist terörizmine destek vermek ve ortak olmaktan başka bir şey değildir. Avrupa başkentleri ayakta, dünya ayakta. Biz de Sultanlar Şehri, Şehirler Sultanı, eskimeyen başkent Edirne'mizden sesleniyoruz. Edirneliler olarak bu vahşeti ve zulmü ve terörü şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Şener Urfa/ İHA)