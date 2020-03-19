ÖSYM, 9 sınavın tarihinde güncellemeye gitti - Son Dakika
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ÖSYM, 9 sınavın tarihinde güncellemeye gitti

6 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde değişiklik yaptı.

ÖSYM, 9 sınavın tarihinde güncellemeye gitti, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde değişiklik yaptı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav takvimi güncellendi.

ÖSYM Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda, 29 Mart'ta yapılması planlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs'ta, 4 Nisan'da yapılacağı duyurulan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) 3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 17 Mayıs'ta, 18 Nisan'daki Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/4) 2 Mayıs'ta, 19 Nisan'daki e-YDS/5 16 Mayıs'ta uygulanacak.

26 Nisan'da yapılacağı duyurulan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) da 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

3 Mayıs'ta yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 10 Mayıs'ta düzenlenecek. 20 Eylül'deki ALES/2 ise öne çekilerek 16 Ağustos'ta uygulanacak.

16 Mayıs'ta yapılaması planlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG/1) 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

ÖSYM 2020 Sınav Takvimi güncellenerek "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

Açıklamada, "Koronavirüs pandemisi sürecinde devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylara ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacak." ifadesi kullanıldı.

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:44 Kaynak: AA

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