ÖSYM Eski Başkanı Ali Demir ve 33 Kişiye Fetö'den Gözaltı Kararı
45 dakika önce
ANKARA'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığı'ndaki yapılanması soruşturmasında, aralarında ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu, 6'sı hala kurumda aktif görevde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
ANKARA'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığı'ndaki yapılanması soruşturmasında, aralarında ÖSYM eski Başkanı Ali Demir
'in de bulunduğu, 6'sı hala kurumda aktif görevde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar Demir ile birlikte 20 kişi gözaltına alındı. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 34 kişi hakkında gözaltı karar verildi. 6'sı hala aktif görevde olan şüphelilerin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü
Mali Şube ekipleri tarafından, Ankara'nın yanında İstanbul
, Adana
, Eskişehir
, İzmir
, Nevşehir
ve Trabzon
'da yürütülen operasyonlarda, aralarında ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:05 Kaynak: DHA
Son Dakika! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı
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