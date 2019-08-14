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Ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü

27 dakika önce

Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen ot yangını yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü, System.String[]
Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen ot yangını yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yangın, dün gece 23.30 sıralarında Divriği ilçesi Sarphan ve Yağbasan köyleri yakınlarında meydana geldi. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Kısa sürede büyük bir alana sıçrayan yangın köyleri tehdit etti. Köylere sıçramaya az bir zaman kala yangın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Divriği Belediyesi İtfaiyesi, Sivas Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye ekipleri ve köy sakinleri tarafından el birliği ile söndürüldü. Bazı vatandaşların ise yangını çalılar ve kürekler ile söndürmeye çalışması dikkat çekti. Yangın anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - SİVAS
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
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