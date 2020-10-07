Ankara Büyükşehir Belediyesi: "ÖTA işleticileri, sözleşme kapsamında çalıştıkları hatlardan... - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğünün denetiminde hizmet vermekte olan Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne (AHOK) bağlı Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) işleticilerinin, 7 Ekim 2020 tarihi itibarıyla, sözleşme kapsamında çalıştıkları hatlardan araçlarını çektiklerini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "EGO Genel Müdürlüğünün denetiminde hizmet vermekte olan Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne (AHOK) bağlı Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) işleticileri, 7 Ekim 2020 tarihi itibarıyla, sözleşme kapsamında çalıştıkları hatlardan araçlarını çekmişlerdir. Özel Toplu Taşıma Araçlarının güzergah düzenlemelerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunda gündeme alınmaması gerekçe gösterilerek, 14 güzergahta çalışan toplam 146 adet aracın çekildiği hatlarda Sincan, Etimesgut bölgesi güzergahlarında metro aktarmalı ilave ring servisleri ile Mamak, Altındağ ve Keçiören bölgelerinde aynı güzergahlara verilen ilave servislerle, EGO Genel Müdürlüğümüzün mevcut araç ve personel imkanları dahilinde hizmet verilmektedir. Hatlarını çeken işleticiler ile ilgili yasal süreç başlatılmıştır" denildi. - ANKARA