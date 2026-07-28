Otel ararken yanlışlıkla cezaevine mesaj attı! Gelen yanıt güldürdü

Filipinler'in Baguio kentine hafta sonu gezisi planlayan bir kadın, konaklayacak yer ararken yanlışlıkla Baguio Kadın Cezaevi'nin resmi sosyal medya hesabına mesaj gönderdi. Kadın, tesiste kalmak istediğini belirterek hafta sonu için boş oda olup olmadığını sordu.

"HANIMEFENDİ, BURASI KADIN CEZAEVİ"

Cezaevi görevlileri ise kadının mesajına nazik bir dille, "Hanımefendi, burası kadın cezaevi." yanıtını verdi. Hatasını fark eden kadın ise kısa bir özür mesajı gönderdi.

YAZIŞMAYI İZNİYLE PAYLAŞTILAR

Kadının iznini alan Filipinler Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Bürosu (BJMP), yazışmaların ekran görüntüsünü resmi Facebook hesabından paylaştı. Paylaşımda, cezaevlerinin otel olmadığı hatırlatılırken, kurumun gözetimindeki kişilere güvenli ve insani koşullar sağlamaya devam ettiği vurgulandı.

SOSYAL MEDYADA GÜLÜMSETEN YORUMLAR

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bazı kullanıcılar olayı esprili bir dille değerlendirirken, "En azından güvenlik sorunu olmazdı" ve "Üç öğün yemek de dahil" şeklinde yorumlar yaptı.