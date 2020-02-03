Otel şeflerine Alanya Mutfağı Eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otel şeflerine Alanya Mutfağı Eğitimi - Son Dakika

Otel şeflerine Alanya Mutfağı Eğitimi

6 saat önce

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Yöresel Yemek Atölyesi bu kez usta şeflere hizmet verdi.

Otel şeflerine Alanya Mutfağı Eğitimi, System.String[]

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Yöresel Yemek Atölyesi bu kez usta şeflere hizmet verdi.


Alanya turizmine hizmet eden profesyonel aşçılara, yöresel yemekler, geleneksel pişirme teknikleriyle usta eğiticiler tarafından öğretildi. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Gastronomi Bölümü Mutfağında verilen kurs son derece renkli ve lezzetli tamamlandı. Pek çoğu her şey dahil otel ya da turistik restoranlarda çalışan şefler yaşadıkları şehrin yeme içme kültürünü geleneksel pişirme teknikleri ve geleneksel metotlar ile uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldular.


Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş Mutfak Mirası Alanya ağı kapsamında yapılan bu etkinlik ile Alanya'nın yöresel yemeklerinin 4-5 yıldızlı tesislerde profesyonel aşçılar tarafından turistlere sunulacak olmasının çok önemli olduğunu söyledi. Şu anda şehrimizde 8 otelde haftanın belli günleri Alanya yemeklerinin misafirlere ikram edildiğini belirten Erdoğmuş, bu sayıyı arttırmak istediklerini söyledi.


Alanya Belediyesi Yöresel Yemek Atölyesi'nin 2 günlük kurs programında, profesyonel aşçılara 18 çeşit yöresel lezzet öğretildi. Yemekler arasında Hülüklü Çorba, Soğan Yahnisi, Kıymalı Etli Pilav, Balık Mançuru, Dikenli Kabak Talaturu, Kuru Patlıcan Talaturu, Kırtakı, Darı Çorbası, Ülübü Piyazı, Bakla Pilavı, Alanya Çöreği, S Pasta ve Öksüz Helvası, Laba Dolması, Kabak Tatlısı, Oğmaç, Kaşık Helvası bulunuyor. Kurs sonunda katılımcıların belgelerini Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp tarafından takdim edildi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:52 Kaynak: İHA
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