Otelde konaklayan müşterinin lüks saatini çaldığı iddia edilen personel havalimanında yakalandı - Son Dakika

Otelde konaklayan müşterinin lüks saatini çaldığı iddia edilen personel havalimanında yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıştığı otelde bir müşterinin 80 bin dolar değerindeki saatini çalarak aynı gün işten ayrılan personel havalimanında kaçarken yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıştığı otelde bir müşterinin 80 bin dolar değerindeki saatini çalarak aynı gün işten ayrılan personel havalimanında kaçarken yakalandı. Göyköy Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Benan Kocadereli, Göltürkbükü Jandarma Karakolunu arayarak geçici konakladığı oteldeki odasından değeri 80 bin dolar olan saatinin çalındığını belirterek şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma yürüten ekipler, otelde çalışan ve aynı gün işten ayrıldığı tespit edilen E.K'nin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu Milas-Bodrum Havalimanı'nda çalınan saatle yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan saat sahibine teslim edildi. Şüphelinin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

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