Otelde yer bulamayan güreşseverler Er Meydanı yakınına çadır kurdu - Son Dakika
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Otelde yer bulamayan güreşseverler Er Meydanı yakınına çadır kurdu

01.07.2022 23:34
Otelde yer bulamayan güreşseverler Er Meydanı yakınına çadır kurdu

Edirne'ye güreşleri izlemek için gelen bazı güreşseverler, otellerde yer bulamayınca çadırda kalacak.

Edirne'ye güreşleri izlemek için gelen bazı güreşseverler, otellerde yer bulamayınca çadırda kalacak.

Gurbetçi sezonu yanı sıra Kırkpınar yoğunluğunun da yaşandığı kentteki oteller doldu.

Yurdun pek çok yerinden gelen güreşseverlerden bazıları otellerde yer bulamayınca çareyi araçlarında kalmakta ya da er Meydanı yakınına kurdukları çadırlarda geçirmekte buldu.

Dışarda kalma pahasına fanatik oldukları güreş için zorluğa katlanmayı göze alan güreşseverler 3 gün çadırda ya da araçlarında kalacak.

Sakarya'dan gelen Mithat Akkuş, AA muhabirine, otel ve pansiyonlarda yer bulamadıkları için cami bahçesine çadır kurduklarını söyledi.

Kırkpınar'ı yıllardır takip ettiğini belirten Akkuş, çadırda kalmanın hem ekonomik hem de eğlenceli olduğunu ifade etti.

Edirne'yi ve Kırkpınar'ı çok sevdiklerini vurgulayan Akkuş, "Otellerde pansiyonlarda yer bulamadığımız için çadırlarımızda kalıyoruz. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Farklı illerden gelen arkadaşlarla bağ kuruyoruz ve dostluklar kuruyoruz. Memnunuz, Edirne'nin tarihi camileri de bizi buraya çekiyor." dedi.

Sakarya'dan gelen Ferit Baykara da 20 yıldır Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye geldiğini aktardı.

Tarihi camilerin bahçesine kurdukları çadırlarda konakladıklarını anlatan Baykara, "Çadır bizim için rahat. Aynı zamanda camiye de yakın, namaza da gitmek kolay oluyor. Otellerde önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor ve bugünlerde dolu. Burada rahatız, herhangi bir sıkıntı yok. Güreşleri çok seviyoruz yoksa o uzun yollar çekilmez." diye konuştu.

İzmir'den gelen Ahmet Yılmazoğlu da otellerdeki doluluk nedeniyle çadırda kaldıklarını belirtti.

Güreş sevdasının engel tanımayacağına işaret eden Yılmazoğlu, "Güreş sevgisi dolayısıyla çadırda kalıyoruz. Sohbet ediyoruz, camide namazımızı kılıyoruz gündüzleri de güreşleri izliyoruz. Kırkpınar sevdası bizi buralara getirdi." dedi.

YORUMLAR
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Erikli'de korkutan yangın Erikli'de korkutan yangın Edirne'ye gelen güreş severlere çadır engeli Edirne'ye gelen güreş severlere çadır engeli
Kaynak: AA

Sakarya, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otelde yer bulamayan güreşseverler Er Meydanı yakınına çadır kurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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