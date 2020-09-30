Oteller doldu, Çeşme'nin yüzü güldü - Son Dakika

Oteller doldu, Çeşme'nin yüzü güldü

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Çeşme farklı, Çeşme turizmi farklı, Çeşmeli işletmeciler farklı. Cesareti var, hedefi var, sabrı ve mücadelesi var. İşte bunun için Çeşme kötü günlerde de fırsat oluşturmaya çalıştı.

Oteller doldu, Çeşme'nin yüzü güldü, System.String[]

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Çeşme farklı, Çeşme turizmi farklı, Çeşmeli işletmeciler farklı. Cesareti var, hedefi var, sabrı ve mücadelesi var. İşte bunun için Çeşme kötü günlerde de fırsat oluşturmaya çalıştı. Çeşme, pandemiye karşı tüm tedbirlerini alarak sevenlerini buyur etti. Çeşme doğruyu yaptı ve kazandı. Çeşme'ye herkesten alkış bekliyoruz" dedi.

Pandemi sürecinde, bütün olumsuzluklara rağmen Çeşme'nin "Ben varım" dediğini ve pandemiye karşı tüm tedbirleri alarak sevenlerini buyur ettiğini söyleyen ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "Çeşme doğruyu yaptı. Çeşme, yüzde 99 sezona hazırlandı ve sezonu açtı. Çeşme dışındaki tüm destinasyonlar 'bu yıl turizm olmaz' dedi ve tesislerini açmadı. Kısa çalışma döneminin verdiği avantaj ve rehavetle sezonun ortasına kadar geldiler ve sonrasında Çeşme turizmi onlara doping verdi ve açılmaya başladılar. Çeşme farklı, Çeşme turizmi farklı, Çeşmeli işletmeciler farklı. Cesareti var, hedefi var, sabrı ve mücadelesi var. İşte bunun için Çeşme kötü günlerde de fırsat oluşturmaya çalıştı. Bu yıldan hiçbirimiz bir şey beklemiyorduk ama çok esnaf 'Allah bereket versin' demeye başladı. Özellikle yeme içme sektörü, restoranlarımız geçen yılın üstünde cirolara ulaştı. Çeşme doğruyu yaptı ve kazandı. Çeşme'ye herkesten alkış bekliyoruz" diye konuştu.

"Kafamızda ciddi soru işaretleri vardı"

Turizm sezonu ile ilgili bir değerlendirme yapan ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Sezon öncesinde pandemiye yakalandık. Ne olacağını da göremedik. Yaklaşık 2 aylık bir dönem kapalı kaldık. Bu dönemde turizmle ilgili olarak kafamızda ciddi soru işaretleri vardı. 'Sezon nasıl geçer?', 'Normale nasıl dönülür?' diye düşünüyorduk. 1 Haziran itibariyle normalleşme kısmen başladı. Çünkü haziran ayında da kısıtlamalar yaşadık. Yani haziran ayında turizm ile ilgili bir şey yapılamadı. Bu sıkıntı bayrama ve temmuz ayına da taşındı. Turizm hareketliliğine 15 Temmuz'dan sonra başlayabildik" diye anlattı.

" Kurban Bayramı'nda geçen yılın doluluğunu yakaladık"

Kısıtlamaların olduğu dönemde hiç boş durmadıklarını belirten Demir, "Pandemi sürecinde 'Turizmi nasıl yönetebiliriz?' diye hep düşündük. Dünya turizm destinasyonları ile entegre olduk. Onlar neler yapıyorlar, nasıl hareket ediyorlar diye araştırdık. Ayrıca bu dönemde ciddi bir pandemi eğitimi aldık. Haftada iki kez, otelcilerimizin katılımıyla online eğitimler alarak sertifikalarımızı aldık. Ardından da sezona başladık. Tabii başlangıçta ciddi talep göremedik ama ağustos ayına ilerlerken ve özellikle Kurban Bayramı ile birlikte talepler oldukça yükseldi. Hatta biz Kurban Bayramı'nda geçen yılın doluluğunu yakaladık" diye konuştu.

"Bir gerçek var; o da Çeşme'nin ne kadar değerli olduğu"

Hiç yaşanmayan, belki de bir daha yaşanacak olan bir yılın yaşandığını ifade eden Demir, "Ne yapacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi, 48 saat sonrasının nasıl olacağını, nelerle karşılaşacağımızı bilmediğimiz bir yılı yaşıyoruz. Tabii ki yalnızca bizler değil, dünya böyle yaşıyor. Yani, uzay ve teknoloji çağının içinde bulunan ve 'Her şeyi bilirim, yaparım' diyen insanoğlu bu defa çaresiz kaldı. Aylardır dünyamız karardı, yönümüzü kaybettik, yaşamdan uzaklaştık. Hiçbir şeyin tadına varamaz olduk. Evet bunlar oluyor ama bir gerçek var; o da Çeşme'nin ne kadar değerli olduğu ve ne kadar popüler olduğudur" diye vurguladı.

"Okulların Eylül'ün üçüncü haftasında açılmasını teklif edeceğiz"

Çeşme turizmi açısından eylül ayını da değerlendiren ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Çeşme'de Eylül ayı, belki de son 5 yılın eylül ayından daha iyi geçti. Eylül ayında bu dolulukları görmüyorduk. Çeşme, eylülün ikinci haftasında boşalırdı. Eylül ayında hem Çeşme'de hem Alaçatı'da yaz aylarındaki hareketlilik yaşandı. Açık olan otellerde yüzde 80-90 doluluk görüldü. Havalar çok güzel gidiyor. Eylül ayı kadar olmasa da Ekim ayının da hareketli geçmesini bekliyoruz. Açık olan otellerde, yüzde 50-60 doluluk yakalarız diye düşünüyorum. Burada şu çok önemli; pandemi dolayısıyla okulların açılmaması, eylül ayındaki doluluğu çok yükseltti. Önümüzdeki yıldan itibaren okulların eylülün üçüncü haftasından itibaren açılmasını Bakanlığımıza teklif edeceğiz. Eğer bu gerçekleşirse, turizme ciddi destek verilmiş olacak" diyerek değerlendirmesini tamamladı. - İZMİR

Oteller doldu, Çeşme'nin yüzü güldü

Yakup Demir, Çeşmeli, Eylül, Çeşme, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Oteller doldu, Çeşme'nin yüzü güldü - Son Dakika Ekonomi

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