Son Dakika Haberleri: Otları yakmak istedi, 15 dönüm makilik alanı yaktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otları yakmak istedi, 15 dönüm makilik alanı yaktı

15 dakika önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde evinin önündeki otları yakmak isteyen vatandaş 15 dekar makilik alanı yaktı.

Otları yakmak istedi, 15 dönüm makilik alanı yaktı, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinde evinin önündeki otları yakmak isteyen vatandaş 15 dekar makilik alanı yaktı.


Manyas'ta dikkatsizlik sonrası çıkan yangında 15 dekar makilik alan zarar gördü. Manyas Atatürk Mahallesi (TOKİ) konutları karşısında bulunan Tavşantepe mevkisinde meydana gelen yangında 15 dekar makilik alan yandı.


Edinilen bilgiye göre 68 yaşındaki Kenan S. isimli vatandaş evinin çevresini temizlerken toplanan otları yakmak isterken yakınında bulunan makilik alana ateş sıçraması sonrası başlayan yangın itfaiye ve Manyas Orman İşletme Şefliği arazözlerinin olaya müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, yaklaşık 15 dekar makilik alanın yangından zarar gördüğü açıklandı. Olayla ilgili olarak Kenan S. hakkında soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Manyas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Katil devlet" sözleri sonrası Nagehan Alçı'ya suç duyurusu!
Otobüste skandal kavga! Kadın, adama küfür edip tokat attı Ankara'daki halk otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi İBB, sorunu 2 şoföre bağlamıştı ama metrobüs sıkıntısı devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 09:47:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otları yakmak istedi, 15 dönüm makilik alanı yaktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]