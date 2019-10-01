Otları yakmak istedi, 15 dönüm makilik alanı yaktı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde evinin önündeki otları yakmak isteyen vatandaş 15 dekar makilik alanı yaktı.



Manyas'ta dikkatsizlik sonrası çıkan yangında 15 dekar makilik alan zarar gördü. Manyas Atatürk Mahallesi (TOKİ) konutları karşısında bulunan Tavşantepe mevkisinde meydana gelen yangında 15 dekar makilik alan yandı.



Edinilen bilgiye göre 68 yaşındaki Kenan S. isimli vatandaş evinin çevresini temizlerken toplanan otları yakmak isterken yakınında bulunan makilik alana ateş sıçraması sonrası başlayan yangın itfaiye ve Manyas Orman İşletme Şefliği arazözlerinin olaya müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, yaklaşık 15 dekar makilik alanın yangından zarar gördüğü açıklandı. Olayla ilgili olarak Kenan S. hakkında soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR