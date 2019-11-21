Son Dakika Haberleri: Oto yıkamaya getirilen otomobilde fark edilen yavru kediler için seferberlik
Son Dakika Güncel Oto yıkamaya getirilen otomobilde fark edilen yavru kediler için seferberlik - Son Dakika

Oto yıkamaya getirilen otomobilde fark edilen yavru kediler için seferberlik

6 saat önce

DENİZLİ'de, iç ve dış temizliğinin yapılması için oto yıkamacıya getirilen otomobilin motor kısmındaki 3 yavru kedi, çalışanlar tarafından fark edilerek kurtarıldı.

Oto yıkamaya getirilen otomobilde fark edilen yavru kediler için seferberlik, System.String[]

DENİZLİ'de, iç ve dış temizliğinin yapılması için oto yıkamacıya getirilen otomobilin motor kısmındaki 3 yavru kedi, çalışanlar tarafından fark edilerek kurtarıldı. O anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanının çalışanları Metin Can Akşit (27) ve amcasının oğlu Serkan Akşit (23), yıkama işlemine başladıkları bir otomobilin motor kısmında kedi sesi duydu. Otomobilde kedilerin olduğunu fark eden çalışanlar, temizliği bırakıp, hayvanları kurtarmak için çalışmaya başladı. Sesin geldiği kısma bakarak kedilerin bulunduğu yerleri tespit eden Metin Can Akşit ve amcaoğlu Serkan Akşit, 2'si motor kısmında 1'i çamurlukta bulunan 3 yavru kediyi kurtardı. Yavru kedilere, su ve süt verildi. Daha sonra üşümemeleri için sıcak bir alana alındı. Yavru kedilerin kurtarılma anı ise işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

'YAVRU KEDİLERİ KURTARDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'

Metin Can Akşit, 3 kediyi motor kaputunda görünce çok şaşırdıklarını ve kurtarmak için çalışmaya başladıklarını belirterek, "Aracı yıkamaya başladığımız sırada sesler duyduk. Önce kaputta bir kedi gördük. Sonra 3 kedi olduklarını fark ettik. Yarım saat uğraşıp kurtardık. Daha sonra karton içerisine koyup ısınmalarını sağladık. Yavru kedileri kurtardığımız için mutluyuz. Kendim de evimde kedi, köpek ve güvercin besliyorum. Hayvanların korunması gerekiyor. Üşüdükleri için motor kaputuna girdiklerini düşünüyoruz" dedi.

Serkan Akşit ise, "Kuzenimle araba yıkarken kedi sesleri duyduk. Makineleri durdurduk ve kedi kurtarma operasyonuna başladık. Minik canları kurtardığımız için çok mutlu olduk" diye konuştu.


Zeytinköy, Pamukkale, Metin Can, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin önemini anlamak için haritaya bakmak yeterli Eşini vahşice öldüren kocası konuştu, duruşma salonu buz kesti: Kıyma makinesine atarak parçaladım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 22:54:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oto yıkamaya getirilen otomobilde fark edilen yavru kediler için seferberlik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]