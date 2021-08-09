Son dakika haberi... OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN CENGİZ UMUT YALOVA'DA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden ikinci şoför Cengiz Umut memleketi Yalova'da toprağa verildi.

Balıkesir'de dün meydana gelen ve 15 kişinin öldüğü 17 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında ikinci şoför olan Cengiz Umut'un cenazesi Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesine getirildi. Burada vefat eden şoförün ailesi gözyaşlarına boğuldu. Cengiz Umut'un eşi Melahat, çocukları 11 yaşındaki Oğuzhan, 21 yaşındaki Aslı'nın yanı sıra annesi Şirin ve babası Hamza Umut, güçlükle ayakta durabildi. Umut'un engelli kızı Burcu ise (23) rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürüldü. Helalliğin alınmasının ardından Umut'un cenaze namazı Taşköprü Belde Mezarlığında kılındı. Umut'un naaşı sonrasında mezarlıkta toprağa verildi.