Son Dakika Haberleri: Otobüs Koltuğu Arasına Saklamış: Yakalandı

Otobüs Koltuğu Arasına Saklamış: Yakalandı

1 saat önce

Isparta'da yol kontrolü yapan polis ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsünde koltuk ile cam arasına saklanmış vaziyette uyuşturucu madde ele geçirdi.

Otobüs Koltuğu Arasına Saklamış: Yakalandı, System.String[]
Isparta'da yol kontrolü yapan polis ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsünde koltuk ile cam arasına saklanmış vaziyette uyuşturucu madde ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Isparta - Antalya Karayolu üzerinde rutin yol kontrolü yapan polis ekipleri, şehirlerarası taşımacılık yapan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisindeki O.U. isimli yolcudan şüphelenen ekipler, yaptıkları araştırmada koltuk ile cam arasına sıkıştırılarak gizlenmiş vaziyette 2.5 gram eroin maddesi ele geçirdi. Polis, şüpheli O.U. hakkında adli işlem başlattı.

(Feti Kılıç/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:21 Kaynak: İHA

Isparta, Polis, Güncel
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