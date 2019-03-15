Otobüs Koltuğu Arasına Saklamış: Yakalandı
1 saat önce
Isparta'da yol kontrolü yapan polis ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsünde koltuk ile cam arasına saklanmış vaziyette uyuşturucu madde ele geçirdi.
Isparta
'da yol kontrolü yapan polis ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsünde koltuk ile cam arasına saklanmış vaziyette uyuşturucu madde ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Isparta - Antalya
Karayolu üzerinde rutin yol kontrolü yapan polis ekipleri, şehirlerarası taşımacılık yapan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisindeki O.U. isimli yolcudan şüphelenen ekipler, yaptıkları araştırmada koltuk ile cam arasına sıkıştırılarak gizlenmiş vaziyette 2.5 gram eroin maddesi ele geçirdi. Polis
, şüpheli O.U. hakkında adli işlem başlattı.
(Feti Kılıç/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:21 Kaynak: İHA
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