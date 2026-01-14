Bursa\'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar topu atan çocuklara sopayla kovalayan otobüs şoförü, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Baykoca Mahallesi TOKİ konutları mevkiinde kar topu oynayan bir grup çocuk, yoldan geçen özel halk otobüslerine de kar topu attı. Kar toplarının isabet ettiği otobüslerden birinin şoförü, araçtan inip, elindeki sopayla çocukları kovaladı.
O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kar toplarının isabet ettiği bazı otobüslerin şoförlerinin ise bekleyip, hareket etmediği görüldü.
