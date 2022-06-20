Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan sanığa tahliye

ESKİŞEHİR'de, tartıştığı belediye otobüsü şoförü Barış Odabaşı'yı (42) bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istenen Gökhan Peker (30), ikinci duruşmada tutuklulukta kaldığı süre göz önüne alınarak, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'ndeki son durakta, şubat ayında, 26 BL 511 plakalı otobüse HES kodu eşleşmemiş tek kullanımlık biletle binmek isteyen Perihan Peker ve Zübeyde Peker, kendilerini uyaran şoför Barış Odabaşı ile tartıştıktan sonra Gökhan Peker'i aradı. Annesi ve kız kardeşinin araması ile gelen Peker, darbettiği Odabaşı'nı bıçakla bacağından ve karnından yaralayıp kaçtı. Bir süre sonra teslim olan Gökhan Peker, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanık Gökhan Peker hakkında hazırlanan iddianamede 'tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 'kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

İKİNCİ DURUŞMADA TAHLİYEDavanın Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmasına tutuklu sanık Gökhan Peker ile avukatlar katıldı. Savcı, mütalaasında sanık Gökhan Peker hakkında kamu görevlisine karşı 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası talep etti ayrıca tahliyesini istedi. Otobüs şoförü Barış Odabaşı'nın avukatı ise sanığın 'kasten yaralama' yerine 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza alması gerektiğini savunarak, "Sanığın eylemi kasten yaralama suçu olarak vasıflandırılmış ise de sanığın eylemi öldürmeye teşebbüs mahiyetindedir. 3 bıçak darbesi vardır. Sanık başkasının araya girmesiyle eylemini sonlandırmıştır. Kendiliğinden eylemine son vermemiştir. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ve diğer müsnet suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.Sanık Gökhan Peker de tahliyesini talep ederek, "Ben işçiyim, çocuklarım vardır. Mütalaanın aleyhe olan kısımlarını kabul etmiyorum. Tutuklu yargılanmam ailemi, çocuklarımı çok mağdur durumda bırakacaktır. Bu yüzden tahliyemi istiyorum" dedi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, savunmaların ardından sanık Gökhan Peker'in tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alarak adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.