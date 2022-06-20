Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan sanığa tahliye - Son Dakika
Üye Girişi

Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan sanığa tahliye

20.06.2022 10:43
Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan sanığa tahliye

ESKİŞEHİR'de, tartıştığı belediye otobüsü şoförü Barış Odabaşı'yı (42) bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istenen Gökhan Peker (30), ikinci duruşmada tutuklulukta kaldığı süre göz önüne alınarak, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

ESKİŞEHİR'de, tartıştığı belediye otobüsü şoförü Barış Odabaşı'yı (42) bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istenen Gökhan Peker (30), ikinci duruşmada tutuklulukta kaldığı süre göz önüne alınarak, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'ndeki son durakta, şubat ayında, 26 BL 511 plakalı otobüse HES kodu eşleşmemiş tek kullanımlık biletle binmek isteyen Perihan Peker ve Zübeyde Peker, kendilerini uyaran şoför Barış Odabaşı ile tartıştıktan sonra Gökhan Peker'i aradı. Annesi ve kız kardeşinin araması ile gelen Peker, darbettiği Odabaşı'nı bıçakla bacağından ve karnından yaralayıp kaçtı. Bir süre sonra teslim olan Gökhan Peker, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanık Gökhan Peker hakkında hazırlanan iddianamede 'tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 'kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

İKİNCİ DURUŞMADA TAHLİYEDavanın Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmasına tutuklu sanık Gökhan Peker ile avukatlar katıldı. Savcı, mütalaasında sanık Gökhan Peker hakkında kamu görevlisine karşı 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası talep etti ayrıca tahliyesini istedi. Otobüs şoförü Barış Odabaşı'nın avukatı ise sanığın 'kasten yaralama' yerine 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza alması gerektiğini savunarak, "Sanığın eylemi kasten yaralama suçu olarak vasıflandırılmış ise de sanığın eylemi öldürmeye teşebbüs mahiyetindedir. 3 bıçak darbesi vardır. Sanık başkasının araya girmesiyle eylemini sonlandırmıştır. Kendiliğinden eylemine son vermemiştir. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ve diğer müsnet suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.Sanık Gökhan Peker de tahliyesini talep ederek, "Ben işçiyim, çocuklarım vardır. Mütalaanın aleyhe olan kısımlarını kabul etmiyorum. Tutuklu yargılanmam ailemi, çocuklarımı çok mağdur durumda bırakacaktır. Bu yüzden tahliyemi istiyorum" dedi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, savunmaların ardından sanık Gökhan Peker'in tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alarak adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.


YORUMLAR
500
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerde Satışlar Devam Ediyor Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerde Satışlar Devam Ediyor AK Parti Tepebaşı heyetinden Başkan Küpeli'ye ziyaret AK Parti Tepebaşı heyetinden Başkan Küpeli'ye ziyaret
Kaynak: DHA

Gökhan Peker, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan sanığa tahliye - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 17:50:11. #1.11#
SON DAKİKA: Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan sanığa tahliye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement