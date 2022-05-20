Otobüse binerken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Bolu'da, otobüse bindiği sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen halk otobüsü şoförü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde İzzet Baysal Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halk otobüsü şoförlüğü yapan 62 yaşındaki Sedat Kahraman aracına binmek istediği sırada otobüsün merdivenlerinden beton zemine düştü. Kahraman'ın düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kahraman, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Kahraman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sedat Kahraman'ın olaydan önce arkadaşlarına göğsünde ağrı olduğunu söylediği öğrenildi. - BOLU