Son Dakika Haberleri: Otobüste Baygınlık Geçiren Yaşlı Adama İlk Müdahaleyi Yolcular Yaptı

Otobüste Baygınlık Geçiren Yaşlı Adama İlk Müdahaleyi Yolcular Yaptı

48 dakika önce

Gaziosmanpaşa-Taksim seferini yapan özel halk otobüsünde baygınlık geçiren yaşlı adama, ilk müdahaleyi yolcular yaptı.

Otobüste Baygınlık Geçiren Yaşlı Adama İlk Müdahaleyi Yolcular Yaptı, System.String[]
Gaziosmanpaşa- Taksim seferini yapan özel halk otobüsünde baygınlık geçiren yaşlı adama, ilk müdahaleyi yolcular yaptı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Gaziosmanpaşa-Taksim seferini yapan özel halk otobüsünde meydana geldi. Gaziosmanpaşa'dan özel halk otobüsüne binen 60'lı yaşlardaki bir kişi, Taksim Alt Geçit Durağına geldiği esnada fenalaşarak baygınlık geçirdi. Durumu fark eden yolculardan bazıları baygınlık geçiren yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ise ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, özel halk otobüsü içerisindeki yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptı. Müdahaleler sonrası kendine gelemeyen yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:30 Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Taksim, 3. Sayfa
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