Otobüsteki yolcular ve eşyalarında yapılan aramalarda Serkan Ö. isimli yolcunun üzerinde ve çantasında 65 gram metamfetamin, 11.5 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Serkan Ö. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otobüste uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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