Otobüste uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Otobüste uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

24.06.2022 15:41
Otobüste uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Bolu'da, yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan oto tamircisi Serkan Ö. adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan oto tamircisi Serkan Ö. adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Otobüsteki yolcular ve eşyalarında yapılan aramalarda Serkan Ö. isimli yolcunun üzerinde ve çantasında 65 gram metamfetamin, 11.5 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Serkan Ö. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüste uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otobüste uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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