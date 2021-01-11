Otobüsün altında kalan küçük Rukiye ölümden döndü - Son Dakika

Otobüsün altında kalan küçük Rukiye ölümden döndü

11.01.2021 10:08

Adana'da 5 yaşındaki Rukiye Emine Kaplan, belediye otobüsünün altında sürüklenerek ölümden döndü.

Adana'da 5 yaşındaki Rukiye Emine Kaplan, belediye otobüsünün altında sürüklenerek ölümden döndü. Sol bacağı dizinden kesilen, rahmi ve yumurtalığı alınan küçük kızın iç organları da hasar gördü. Kaplan'ın ailesi çocuklarının ameliyatı için yardım bekliyor.

Kaza, 27 Kasım Pazar günü Çukurova ilçesi, Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki Rukiye Emine Kaplan, evlerinin önünden karşı caddeye geçmek isterken Gamze Ö. yönetimindeki 01 B 0811 plakalı belediyeye ait otobüsün altında kaldı. Küçük çocuk yaklaşık 100 metre sürüklenirken ağır yaralandı. Kaplan, olay yerine gelen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

6 saat süren ameliyatla sol bacağı dizinden kesilen, rahmi ve yumurtalığı alınan küçük kızın iç organları da hasar gördü ve bağırsağı dışarıda kaldı. Hastanede uzun bir tedavinin ardından taburcu edilen küçük kız şu anda çoğunlukla yatağa bağlı hayatını devam ettiriyor. Gözaltına alınan otobüs şoförü ise daha sonra serbest bırakıldı ve mahkeme küçük çocuğu suçlu bularak dosyayı durdurma kararı aldı.

"Bizim istediğimiz bu çocuğa bir yardım"

Adana Büyükşehir Belediyesinden de kazadan sonra maddi ve manevi bir yardım almadıklarını öne süren aile, şimdi çocuklarının bakımı için ne yapacaklarını düşünüyor. Yatağa bağlı olarak hayatını devam ettiren torunu için üzüldüğünü söyleyen ve yardım beklediklerini anlatan babaanne Rukiye Kaplan, "Torunum karşıdan karşıya geçerken bu araba uzaktaydı. Kadın şoför, frene basmadı ve çocuk karşıya geçerken altına alıp sürükledi. Bu çocuğun bağırsakları aşağıdan çıktı. Kalça kemiği dışarıda. Biz çocuğu ölü gördük. Boynundan aşağı kadar derisi yok. Kadın şoför ise hep yalan söyledi. Belediye bir kere geldi tekerlekli sandalye getirdi o kadar. Bizim istediğimiz bu çocuğa bir yardım. Bu çocuğun hayatı söndü. Bu çocuğun rahmi alındı, yumurtalığı alındı. Benim çocuğuma yardım etsinler" diye konuştu.

"Bana 'Hala ayağım yok' diyerek ayağını soruyor"

Hala Emine Keçeci ise yeğeninin her ayağını sormasında ağladığını söyleyerek, "Çocuğun hayatı bitti. Ailenin hiçbir şeyi yok. Yardım da etmiyorlar. Geçen gün belediye başkanı şoförünü gönderdi ve yardım etmeyeceklerini söyletti. Çocuk kritik duruma geldi, ölümden döndü. Başkan yardım etsin. Bu ailenin durumu iyi değil. Çocuklar rezil, evleri yok. Ben ilgileniyorum. Doktora götürüyorum ve bir ameliyat daha olması gerek deniyor. Şuanda bağırsakları dışarıda, ayağı kesik. Belediye yardım etsin. Bir tane ev versinler en azından şu çocuğa. Bu kızın gençliği bitti. Ben sese çıktım. Baktım ki çocuk yerde. Ambulansla götürdük ama çocuk çırpınıyor can veriyor gibiydi. Doktorlar ayağının kesilmesi gerektiğini söyledi ve 5-6 saat ameliyatta kaldı. Hep ilgileniyoruz. Bana ayağını soruyor. 'Hala ayağım yok' diyor. Biz çocuğun hayatını kurtarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Anne Fidan Kaplan ise perişan olduklarını söyleyerek çocuğu için yardım istedi. - ADANA

Otobüsün altında kalan küçük Rukiye ölümden döndü
Otobüsün altında kalan küçük Rukiye ölümden döndü
Otobüsün altında kalan küçük Rukiye ölümden döndü
Otobüsün altında kalan küçük Rukiye ölümden döndü
Otobüsün altında kalan küçük Rukiye ölümden döndü
Otobüsün altında kalan küçük Rukiye ölümden döndü
Otobüsün altında kalan küçük Rukiye ölümden döndü
Otobüsün altında kalan küçük Rukiye ölümden döndü

Emine Kaplan, Kadın, Çocuk, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otobüsün altında kalan küçük Rukiye ölümden döndü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin oldu "Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, ekipleri kadın karşıladı Eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'la ilgili yeni gelişme! CHP'li vekil "Bunlar bizden" deyince rüşvet almamış Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Baba kızını fuhşa zorladı! Gerçekleri öğrenen anne, kocasını uykusunda bıçakladı
WhatsApp güvenlik sözleşmesini yalnızca Türkiye'ye mi uygulayacak, Avrupa muaf mı tutuluyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı WhatsApp güvenlik sözleşmesini yalnızca Türkiye'ye mi uygulayacak, Avrupa muaf mı tutuluyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
11:06
Rıdvan Dilmen'den Dorukhan Toköz iddiası: Beşiktaş'ta kalmayı düşünmüyor Rıdvan Dilmen'den Dorukhan Toköz iddiası: Beşiktaş'ta kalmayı düşünmüyor         
10:58
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı         
10:01
Çaydanlıkla polise saldıran kadın serbest kalınca mahalle sakinlerine sopayla saldırdı Çaydanlıkla polise saldıran kadın serbest kalınca mahalle sakinlerine sopayla saldırdı         
09:59
WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesiyle ne yapmak istiyor? İşte arka plandaki 3 hedef WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesiyle ne yapmak istiyor? İşte arka plandaki 3 hedef         
09:55
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı dehşeti kamerada İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı dehşeti kamerada         
09:29
Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor         
08:58
Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına yansıdı, İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına yansıdı, İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor         
08:20
Beştepe'de gündem yoğun! Yılın ilk kabine toplantısında korona kısıtlamaları kalkacak mı? Beştepe'de gündem yoğun! Yılın ilk kabine toplantısında korona kısıtlamaları kalkacak mı?         
07:44
Tandır kuyusu açmak isteyen mimar, 100 yıllık patlamamış havan mermisi buldu Tandır kuyusu açmak isteyen mimar, 100 yıllık patlamamış havan mermisi buldu         
00:07
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı         
21:27
Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı         
18:47
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı         
15:01
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti         
14:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 11:23:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobüsün altında kalan küçük Rukiye ölümden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei