Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hüseyin İrfan Yazıcı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Bahçelievler'deki İmam Buhari Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Yazıcı'nın ailesi, yakınları ve bazı vatandaşlar katıldı.
Yazıcı'nın cenazesi, namazın ardından Sarıyer'deki Ağlamış Dede Mezarlığı'na defnedildi.
Olay
Seyfettin Yılmaz idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 34 EHA 508 plakalı otobüs, Dağtarla mevkisinde yolun kar nedeniyle kayganlaşması sonucu şarampole devrilmişti.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.
Hüseyin İrfan Yazıcı ile Osman Yazıcı kaza yerinde yaşamını yitirmiş, 35 kişi yaralanmıştı. Yaralılar ambulanslarla Kurşunlu, Çerkeş, Atkaracalar, Ilgaz ve Çankırı Devlet Hastanelerine kaldırılmıştı.
Hayatını kaybedenlerden Hüseyin İrfan Yazıcı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a, Osman Yazıcı'nın cenazesi ise Trabzon'a gönderilmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Otobüsün devrilmesi sonucu ölen Yazıcı İstanbul'da toprağa verildi - Son Dakika