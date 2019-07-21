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Otomobil alev alev yandı

33 dakika önce

Konya'da motor kısmından alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Konya'da motor kısmından alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Merkez Karatay ilçesi Konya Ticaret Borsası binası yakınlarında seyir halindeki Ömer Faruk T.'nin kullandığı 42 AEJ 52 plakalı otomobil yanmaya başladı. Sürücü otomobilini yol kenarına park ederek itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma işlemi yaptı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(Ramazan Çetin - Mustafa Uslu/İHA)
Otomobil alev alev yandı
Karatay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:45 Kaynak: İHA
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