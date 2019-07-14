Son Dakika Haberleri: Otomobil, alt geçide uçtu 3 yaralı
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Otomobil, alt geçide uçtu 3 yaralı

4 saat önce

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, alt geçide uçtu.

Otomobil, alt geçide uçtu 3 yaralı, System.String[]
KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, alt geçide uçtu. Kazada 2'si kadın 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Mobilyacılar Alt Geçidi'nde meydana geldi. Yasin Güven yönetimindeki 06 AV 1591 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp,alt geçide uçtuktan sonra yan yattı. Kazada, sürücü Güven ve yanında bulunan 2 kadın yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler kazayı görüp, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Alt geçitten o sırada aracın geçmemesi faciayı engelledi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


- Konya
Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:55 Kaynak: DHA
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