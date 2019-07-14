Otomobil, alt geçide uçtu 3 yaralı
4 saat önce
KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, alt geçide uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:55 Kaynak: DHA
KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, alt geçide uçtu. Kazada 2'si kadın 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu
ilçesi Horozluhan Mahallesi Mobilyacılar Alt Geçidi'nde meydana geldi. Yasin Güven
yönetimindeki 06 AV 1591 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp,alt geçide uçtuktan sonra yan yattı. Kazada, sürücü Güven ve yanında bulunan 2 kadın yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler kazayı görüp, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Alt geçitten o sırada aracın geçmemesi faciayı engelledi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
- Konya
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