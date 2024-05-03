Ayakkabı tamircisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Külliye'ye gidiyor - Son Dakika
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Ayakkabı tamircisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Külliye'ye gidiyor

Ayakkabı tamircisi Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın davetiyle Külliye\'ye gidiyor

Aksaray'da çöplerden topladığı gıdalarla hayvanları besleyen ayakkabı tamircisi Turgut Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Külliye'ye gitmeye hazırlanıyor. Kılıç, hayvanlara merhametli olunması gerektiğini vurgulayarak, çöplerden topladığı ekmekleri hayvanlara veriyor.

03.05.2024 13:09
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Aksaray'da çöplerden topladığı gıdalarla hayvanları besleyen ayakkabı tamircisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Külliye'ye gitmeye hazırlanıyor.

Aksaray'da çöplerden topladığı ekmek ve diğer gıda maddeleriyle hayvanları besleyen ayakkabı tamircisi Turgut Kılıç'ın (58) sosyal medyada ilgi çeken videosunu gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayakkabı tamircisi Kılıç'ı Külliyeye davet etti. Küçük bir barakada ayakkabı tamirciliği yaparak geçimini sağlayan Kılıç, barakasının hemen arkasındaki boş arazide hayvanları besliyor. Külliye'deki davete gitmek için hazırlık yapan Kılıç, "Ben yaptığım her işe Allah rızası niyetiyle başladım. Cumhurbaşkanımız benim videomu izlemiş, beğenmiş. Beni de görmek istemiş, haber göndermiş. Elhamdülillah haberini aldık. Ben de gideceğim Allah'ın izniyle. Davete icabet etmek lazım. Çünkü davet Cumhurbaşkanımızdan geliyor. Gurur verici bir şey, çok mutluyum, çok sevinçliyim" dedi.

Hayvanlara karşı merhametli olunması gerektiğine dikkat çeken Kılıç, "Hayvanları severek Allah rızası için besliyorum. Onlara merhametim çok fazla, herkesin de merhamet etmesini istiyorum hayvanlara. Ekmekleri toplayacak yer çok. İnsanların ekmekleri fazla geliyor herhalde çöplere asmışlar, çöplerin içine atmışlar. Böyle bir şey olabilir mi? Saygısızlık aslında. O çöplerdeki ekmekler boşa mı gitsin, yazık. Bunları toplayıp getiriyorum. Burada kuşlara veriyorum aslında ama sadece kuşlar değil kediler de geliyor, köpekler de geliyor; kargalar, kumrular, sığırcıklar gibi çeşit çeşit hayvanlar gelip yiyorlar" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray, Ekmek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayakkabı tamircisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Külliye'ye gidiyor - Son Dakika

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