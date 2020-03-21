Otomobil bakım firmaları Covid-19'a savaş açtı - Son Dakika
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Otomobil bakım firmaları Covid-19'a savaş açtı

6 saat önce

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara sunulan hizmetlere her geçen yenileri ekleniyor.

Otomobil bakım firmaları Covid-19'a savaş açtı, System.String[]

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara sunulan hizmetlere her geçen yenileri ekleniyor. Bu kapsamda oto bakım firması Car Wax, 23 Mart gününden başlayarak iç dış aracını yıkatan müşterilerinin Covid-19 nano dezenfektan plus paketinden ücretsiz olarak yaralanabileceğini duyurdu.


Korona virüs salgını ülke çapında büyük bir paniğe yol açarken, bu salgına karşına karşı alınması gereken önlemler konusunda uzmanlar çeşitli mecralardan vatandaşlara bilgilendirme ve uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Yeni tip korona virüsüne karşı alınacak önlemlerin başında da kullanım alanlarımızda hijyen kurallarına ne oranda uyduğumuz geliyor.


Car Wax Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Mumcu da salgınla mücadele etmek üzere yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdu. Mumcu, "İç dış aracını yıkatan herkese Covid-19 nano dezenfektan plus paketi tarafımızdan ücretsiz olarak yapılacaktır" dedi.


"Üstümüze düşeni yapmayı müşterilerimize borç biliyoruz"


Car Wax Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Mumcu, ülke genelinde içinde bulunduğumuz durumdan dolayı evlerin ve araçların da dezenfekte olması gerektiğini belirterek, "Bu durumda sosyal sorumluluk gereği üstümüze düşeni biz de hizmet olarak siz değerli halkımıza ve müşterilerimize bunu bir borç biliyoruz. Car Wax ailesi olarak AVM'lerde olan istasyonlarımız kapalı, ancak Antalya İç Hatlar Gidiş Terminali otoparkındaki istasyonumuz 7/24 açık ve sadece iç dış aracını yıkatan herkese Covid-19 nano dezenfektan plus paketi tarafımızdan ücretsiz olarak yapılacaktır. Bu uygulamaya 23 mart pazartesi günü başlıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Koronavirüs, 23 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:51 Kaynak: İHA

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