Otomobil Dolandırıcılığına Dikkat!

20.01.2026 11:25
Sinop'ta Hasan Güney, satılık aracını dolandırıcıların ucuz fiyata ilana koyduğunu bildirdi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta ikamet eden Hasan Güney, satılığa çıkardığı otomobili için arayan ve kendisinden başka fotoğraflar da isteyen kişinin daha sonra otomobilini 200 bin lira daha ucuza ilana koyduğunu fark ettiğini anlattı. Güney, ilanı şikayet ettiğini bildirdi, yurttaşları benzer dolandırıcılıklara karşı uyardı.

Hasan Güney, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, otomobilini internette satılık olarak paylaştığını, ardından bir kişinin kendisini aradığını ve otomobiline talip olduğunu söylediğini ifade etti.

Arayan kişiyle fiyat konusunda anlaştıklarını, bu kişinin isteği üzerine otomobilin başka fotoğraflarını da gönderdiğini aktaran Güney, daha sonra bir arkadaşının, otomobilinin internetten satılığa çıkarıldığını gördüğünü bildirdi.

Güney, "Kendisi benim arabamı paylaşmış. Hem de 200 bin lira düşüğüne paylaşmış. Tanıdığım bir isim değil. Arkadaşım 'Tanıyor musun abi' diye sordu bana. 'Tanımıyorum' dedim. Girdim baktım gerçekten benim araba" dedi.

Bunun üzerine şikayette bulunduğunu bildiren Güney, yurttaşları benzer durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Güney, şunları söyledi:

"Dikkatli olalım. Kopara göndermeyin diye paylaştım, paylaşımlarında bu da var. Devlet bu konuda ne yapabilir? Üç kağıtçılığın önüne geçileceğini düşünmüyorum. Devlet birini yakalasa öbür taraftan bir tane daha çıkar. Ağır cezalar olması gerekiyor. Dün geceden beri düşünüyorum, acaba kaç kişiyi çarptılar, mağdur var mı? Bana ulaşan kimse yok. Umut ediyorum ki kimse çarpılmamıştır. Böyle şeyler hiç hoş değil. Gönlüm de buna hiç razı değil. Benim üzerimden sağlanmasını hiç istemem. Sebep olmak dahi istemem ki ilk duyduğum andan itibaren müdahalemi yaptım, paylaştım, çevreme duyurdum."

Kaynak: ANKA

