Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Hacıevhat Mahallesi Ahmetpaşa yolu üzeri Erenler su deposu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmetpaşa istikametinden ilçe merkezi istikametine seyreden Pınar A. yönetimindeki 59 LJ 776 plakalı otomobil, Erenler futbol sahası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Sabri A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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