Otomobil içerisinde 150 bin TL çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde bir otomobil içerisinden 150 bin lira para çalındı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay geçtiğimiz günlerde 5. Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheliler, esnaf kefaletten 150 bin lira kredi çeken bir esnafı takibe aldı. Şüphelilerin takip ettiği otomobil, 5. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin önünde durdu ve sürücüsü otomobilden inerek iş yerine girdi. Durumu fırsat bilen şüpheliler, aracın yanına yanaşarak arka camı kırdı ve otomobilde bulunan 150 bin lirayı alarak kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve araç sahibine bildirdi. Şüpheliler kısa sürede kayıplara karışırken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sahte plaka kullandılar

Yaşanan olayda görgü tanıklarının araç plakasını polise bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında, söz konusu aracın Karşıyaka ilçesinde olduğu belirlendi. Şüphelileri yakalamak için çalışma yürüten ekipler, otomobil içerisinde yaşlı bir adam ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde, 150 bin lirayı çalan şüphelilerin başka bir otomobilin plakasını kopyalayarak hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

O anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan şüphelilerin park halindeki otomobilden 150 bin lirayı çaldıkları an güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şüphelilerin park halindeki aracın yanına yanaştığı ve arka koltukta bulunan bir kişi camdan çıkarak diğer otomobilin camını kırdığı görüldü. Şüphelilerin 150 bin lirayı alarak olay yerinden kaçtığı anlar da kamera tarafından kaydedildi. - İZMİR