Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

45 dakika önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Kayalıoğlu Mahallesi OSB kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan İzmir istikametine giden Erdem Selim'in kullandığı 34 NE 2149 plakalı otomobil, Akhisar'ın Kayalıoğlu Mahallesi OSB kavşağı yakınlarında İlhan Ö. yönetimindeki 45 HB 0012 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede otomobilde sıkışan sürücü Erdem Selim'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçta bulunan Adem S. ve Zafer Y. ise Akhisar'da bulunan özel hastanelerde tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:16 Kaynak: İHA

Akhisar, Manisa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocaeli Tem Otoyolu İstanbul İstikameti Ulaşıma Kapandı Seyir Halindeki Otomobilde 12 Kişinin Yolculuk Yaptığını Görenler Şaşkına Döndü

Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı Çöp Atmaya Giden Yaşlı Adam, Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 14:01:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]