Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
45 dakika önce
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Manisa
'nın Akhisar
ilçesinde bir aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Kayalıoğlu
Mahallesi OSB
kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul
'dan İzmir
istikametine giden Erdem Selim
'in kullandığı 34 NE 2149 plakalı otomobil, Akhisar'ın Kayalıoğlu Mahallesi OSB kavşağı yakınlarında İlhan Ö. yönetimindeki 45 HB 0012 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede otomobilde sıkışan sürücü Erdem Selim'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçta bulunan Adem S. ve Zafer Y. ise Akhisar'da bulunan özel hastanelerde tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:16 Kaynak: İHA
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