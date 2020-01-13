Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

10 dakika önce

Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Cavit Eker yönetimindeki büyükbaş hayvan yüklü 58 FP 753 plakalı kamyonet, Durulmuş köyü kavşağında, aynı yönde seyreden Ali Rıza Özkaynar idaresindeki 58 ABD 228 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Bahadır Tokmak, belediye personeli Doğan Güldoğan, Mikail Volkaner ve Onur Aydoğan yaralandı.

Yoldan geçen bazı sürücüler, araçlarındaki battaniyeleri yaralıların üzerine örttü.

Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan Özkaynar'ın, Hafik Hacı Esma Kocacık Hastanesinde doktor olduğu öğrenildi.

Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

Kamyonetteki büyükbaş hayvanlar, araçtan çıkarılarak Durulmuş köyü muhtarına teslim edildi.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Sivas, Hafik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Baba yadigarı 1996 model Kartal'ı 4x4 cipe çevirdi
Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:15 Sözcü Gazetesi davasında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika
20:15 Bahçelievler'de park halindeki araçta patlama: 2 yaralı - Son Dakika
20:15 Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de - Son Dakika
20:15 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
20:14 İstanbul'da su kesintisi - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 20:22:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]