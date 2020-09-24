Otomobille kamyonet tünel içinde çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobille kamyonet tünel içinde çarpıştı: 3 yaralı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de tünel içerisinde otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane'den Torul istikametine ilerleyen Şevki Atasu yönetimindeki 29 AN 114 plakalı kamyonet Gümüşhane- Trabzon karayolu Hacıemin 2 tüneli içinde karşı yönden gelen Yusuf Çiftçi yönetimindeki 34 NV 6220 plakalı otomobille henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler Atasu ve Çiftçi ile otomobilde yolcu olarak bulunan Enes Özdemir yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve yoldan geçen vatandaşlar tarafından kaldırıldıkları Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Atasu'nun durumunun ciddi olduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.