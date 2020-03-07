Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Motosiklet sürücüsü Oran olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan otomobil sürücüsü Topaloğlu ile araçtaki 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın Oran'ın (36) kullandığı 20 AD 771 plakalı motosiklet, Simav-Eynal kara yolunun 3. kilometresinde, Berra Topaloğlu yönetimindeki 43 KC 800 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya 'nın Simav ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti